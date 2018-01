6 comme le nombre d'équipes françaises encore en course en Champions Cup

Si La Rochelle, Clermont et le Racing semblent en ballottage favorable pour figurer parmi les 8 meilleurs clubs européens, il faudra un miracle pour que Montpellier et Castres rejoignent leurs compatriotes. Les Tarnais doivent ramener 5 points du Munster tandis que le MHR doit battre le Leinster et espérer un faux pas d'Exeter contre Glasgow. En revanche, le RCT aura une véritable finale à disputer aux Scarlets. Chaque point ramené du Pays de Galles sera décisif.

Rappel des prochains matchs des six équipes françaises :

Samedi 20/01 :

Montpellier Hérault Rugby - Leinster : 14h00

ASM Clermont - Ospreys : 16h15

Scarlets - Rugby Club Toulonnais : 18h30

Dimanche 21/01 :

Leicester Tigers - Racing 92 : 14h00

Munster - Castres Olympique : 14h00

Stade Rochelais - Harlequins : 16h15