Le baromètre du week-end

Les Plus :

Les Bleus nous ont (encore) fait plaisir

Deuxièmes du Tournoi des Six Nations. Après une décennie de déconvenues en tout genre et de piètres prestations, l'équipe de France a redoré son blason cette année. En ayant battu les vice-champions du monde en ouverture, le Pays de Galles, l'Italie et l'Irlande, les Bleus ont laissé derrière eux neuf années compliquées dans le Tournoi en égalant la performance de 2011 (2e). Cerise sur le gâteau, l'hommage de Jonathan Sexton aux Bleus. L'ouvreur irlandais s'est fendu d'une comparaison flatteuse : "On savait que les Français, avec les joueurs qu'ils ont, peuvent marquer un essai à partir de rien. C'est un peu comme jouer les All Blacks." Excusez du peu...

L'Angleterre s'adjuge finalement le Tournoi

On repense tous à ce coup de pied d'Antoine Dupont à la 79e minute contre les Anglais, ou à ce match raté des Bleus en Ecosse au moment où l'on jette un œil sur le classement final du Tournoi 2020. A un point de bonus offensif, les Bleus auraient pu lever le trophée cette année, mais il n'en fut rien. Fort de son succès en Italie, où Ben Youngs a célébré sa centième cape par un doublé, les hommes d'Eddie Jones n'ont pas volé le Tournoi, loin de là. Ils s'adjugent le 29e Tournoi de leur histoire en cette année particulière. C'est d'ailleurs ce qu'expliquait Owen Farrell après coup : "Remporter ce Tournoi est une grande réussite pour le groupe, dans une année très étrange. Le groupe est fantastique et je suis sûr que l'on peut accomplir de grandes choses."

Les Blacks balayent l'Australie et remportent la Bledisloe Cup

Une fois n'est pas coutume, les All Blacks se sont imposés en Australie, et de quelle manière ! Pour les débuts de Ian Foster à la tête de la sélection, ses hommes lui ont offert un succès historique à Sydney en s'imposant 5-43 avec six essais à la clé. Dans le sillage d'un Richie Mo'unga stratosphérique car auteur de 23 points, les Blacks remportent leur 18e Bledisloe Cup de rang. Une performance qui force le respect et dont se félicitait le nouveau sélectionneur après-match : "Gagner ce trophée a une signification particulière pour cette équipe [...] Je suis vraiment fier de la façon dont nous avons joué ce soir."

Les Moins :

Agen sombre à Bordeaux et licencie ses coaches

Après sept revers en autant de matches disputés cette saison, le SU Agen, par l'intermédiaire de son président, a été contraint de prendre des décisions fortes. En effet, après la déculottée reçue à Bordeaux (71-5) Jean-François Fonteneau a pris la décision de limoger Christophe Laussucq et Rémy Vaquin et devrait aussi prendre des sanctions financières auprès de ses joueurs. Les Agenais se retrouvent donc en "autogestion" avant la réception de Lyon dimanche. Il s'agira pour eux de stopper l'hémorragie à Armandie.

L'Italie, zéro pointé

Et à la fin, c'est l'Italie qui perd. Avec cinq défaites dans cette édition 2020 du Tournoi, les Italiens ont terminé bons derniers avec le triste score de 0 point inscrit. Achevant le Tournoi face aux Anglais, les Italiens avaient l'opportunité de sauver l'honneur à Rome. Loin d'être ridicules, les coéquipiers de Polledri - auteur du seul essai de la Squadra Azzura samedi - n'ont pas fait le poids face à des Anglais venus pour le gain du trophée. Ne perdant que de cinq points à la pause, les Italiens se sont écroulés au retour des vestiaires.

Pau n'a joué qu'une mi-temps

Dans un hameau vide de spectateurs, la Section Paloise n'avait visiblement pas allumé son réveil hier après-midi. Les partenaires du capitaine Martin Puech n'ont pas existé dans le premier acte, revenant aux vestiaires avec 32 points dans la musette. Lucas Rey, le talonneur béarnais réagissait lucide après-coup : "Il fallait que ça arrive... Après avoir fait je ne sais combien de mauvaises entames, on savait que l'on finirait par le payer un jour ou l'autre. Cela arrive chez nous et c'est ce qui nous fait le plus chi... Maintenant, il faut que l'on se penche sur ce problème sérieusement". Prochaine étape, le Racing 92. Pas l'idéal pour corriger le tir, quoi que, allez savoir.