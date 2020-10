La Ligue répond à la fédé : pour les clubs, le Conseil d'état n'a pas donné raison à la FFR

Le conflit, le voici résumé : la Ligue Nationale de Rugby et les clubs sont prêts à accepter exceptionnellement cinq matchs internationaux, au lieu des trois prévus initialement dans la convention LNR / FFR, alors que de son côté la Fédération et son président Bernard Laporte, réélu le 3 octobre dernier face à Florian Grill, campent sur leur position en s’appuyant sur les recommandations de World Rugby, à savoir six matchs internationaux, dont France-Irlande, pour clôturer le Tournoi des 6 Nations le 31 octobre prochain, au Stade de France.

Nous vous apprenions en début de soirée que le Conseil d'état avait rejeté la demande de la Ligue, concernant la période internationale à venir. Dans la foulée, la FFR publiait un communiqué de presse qui disait en ces termes : "La FFR se réjouit de cette décision dans l’intérêt du rugby français. Cette décision permettra à l’encadrement du XV de France Masculin de bénéficier des joueurs internationaux conformément à la période internationale du 19 octobre au 5 décembre, telle qu’elle a été définie par la règle 9 de World Rugby." Sauf que de son côté, la Ligue estime les conclusions fédérales partiales et incomplètes.

Dans un communiqué de presse envoyé ce soir, les responsables de la Ligue assurent que la décision du Conseil d'état renvoie simplement les deux instances à la convention LNR / FFR prévoyant trois matchs pour la période automnale et que si ladite convention n'est pas modifiée, il n'y a aucune raison pour que les internationaux français, salariés des clubs, disputent six matchs au lieu de trois, du 24 octobre au 5 décembre prochain. Qui a raison ? Qui a tort ? Si le référé de la LNR a bel et bien été rejeté, les conclusions de la fédé l'ont vraisemblablement été aussi.

La Ligue écrit en conclusion : "Le Conseil d’Etat en déduit que les conditions de mise à disposition prévues actuellement dans la convention - à savoir, pour l’automne 2020, 4 semaines de mise à disposition et 3 matchs - restent en vigueur tant que la convention FFR-LNR n’a pas été modifiée." Difficile à y voir clair, donc, tant les conclusions des deux parties semblent à ce point diverger. Toujours est-il qu'à quinze jours du premier test des Tricolores face aux Gallois, on ne sait toujours pas combien de tests disputera la sélection à l'automne. Et comme nous le confiait ce soir un président de club : "C'est un beau merdier qui s'annonce pour les semaines à venir". On est d'accord...