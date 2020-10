Yoram Moefana (Bordeaux-Bègles) : 26,1 points

Superbe performance du jeune centre français de 20 ans. Auteur d'un essai face à Lyon, il a été l'un des rares Bordelais à avoir sorti la tête de l'eau. On vous conseille de surveiller attentivement l'international U 20 pour la suite de la saison.

Colby Fainga'a (Lyon) : 56,5 points

Là, c'est le gros coup du week-end. 56,5 points dans la besace pour 7,5 étoiles. Admettez que le compromis est on ne peut plus acceptable. Auteur d'un essai et d'une grosse performance dans le jeu courant, l'ancien troisième ligne du Connacht a brillé avec le LOU. Nul doute que son prix devrait monter s'il continue ainsi.

Peyo Muscarditz (Bayonne) : 29,5 points

Encore une très belle performance du centre et capitaine de l'Aviron Bayonnais. Une grosse activité défensive lui a permis de grimper en termes de point. Le basque s'impose comme petit à petit comme une valeur sûre de la Grande Mêlée.