La France première au classement World Rugby, la compo des Bleuets...Voici les 5 infos de ce lundi !

Le XV de France a officiellement pris la tête du classement World Rugby au bout d'une saison exceptionnelle, marquée par dix succès en autant de matchs. Leur victoire du week-end dernier au Japon ainsi que les défaites des All Blacks face à l'Irlande et de l'Afrique du Sud contre le Pays de Galles permettent aux Bleus d'occuper ce rang pour la première fois de l'histoire.

Ce mardi à 15 heures, les Bleuets affrontent la Géorgie en match de classement des Summer Series, une semaine après leur défaite face à l'Afrique du Sud. Le staff tricolore a effectué quelques changements dans le XV de départ. Cinq joueurs font leur apparition dans les quinze titulaires. Simon Tarel et Léo Barré formeront la charnière.

France Télévisions continuera à diffuser la finale du Top 14 en clair jusqu'en 2027. Un accord a été trouvé avec la Ligue Nationale de Rugby qui s'en est félicité dans un communiqué : "Déjà diffuseur du Tournoi des Six Nations Hommes et Femmes, des tests-matchs du XV de France en France et des Coupes d’Europe de Rugby, France Télévisions confirme, à travers ce nouvel accord son engagement historique dans le rugby dans toutes ses composantes et son statut de plus grand terrain de rugby en clair du paysage audiovisuel."

Top 14 - Anthony Bouthier (Montpellier) exprime sa joie lors de l'essai d'Arthur Vincent face à Castres en finaleIcon Sport

Quelques jours après leur succès historique en Nouvelle-Zélande, les Irlandais affronteront les Maori All Blacks ce mardi. Pour ce match, Andy Farrell a mis au repos certains de ses joueurs et a désigné Keith Earls comme capitaine.

Montpellier et Mont-de-Marsan font leurs affaires au poste de demi de mêlée. La formation héraultaise a décidé de prêter Martin Doan (23 ans) à Mont-de-Marsan la saison prochaine. Un transfert qui permettra au Stade montois de compenser le départ de Léo Coly vers le MHR.