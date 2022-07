La LNR s'en est d'ailleurs félicité dans un communiqué : "La Ligue Nationale de Rugby a le plaisir d’annoncer le renouvellement de son contrat avec France Télévisions pour la diffusion en clair de la Finale du TOP 14 pour la période 2024 - 2027. Partenaire historique de la Ligue Nationale de Rugby, France Télévisions continuera ainsi, dans le cadre de ce nouvel accord, à proposer en direct sur France 2 la Finale du TOP 14 qui voit chaque année la meilleure équipe soulever le si convoité « Bouclier de Brennus ». La finale 2022 entre Castres et Montpellier (10-29) a été suivie par plus de 3,2 millions de téléspectateurs (18,1% de PdA). Déjà diffuseur du Tournoi des Six Nations Hommes et Femmes, des tests-matchs du XV de France en France et des Coupes d’Europe de Rugby, France Télévisions confirme, à travers ce nouvel accord son engagement historique dans le rugby dans toutes ses composantes et son statut de plus grand terrain de rugby en clair du paysage audiovisuel."