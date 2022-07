Par rapport à l'équipe qui a fait les frais de la puissance des Baby Boks, cinq joueurs font leur apparition dans les quinze titulaires pour cette quatrième et dernière rencontre des Summer Series. En première ligne, Connor Sa et Eliott Yemsi sont remplacés par Benjamin Boudou et Abel Da Cunha. Thomas Moukoro enchaîne, lui, à gauche de la première ligne, tout comme la deuxième ligne composée d'M'Foudi et Liufau.

Même son de cloche pour la troisième ligne. Noé Della-Schiava, Maxime Baudonne et Killian Tixeront sont alignés d'entrée comme il y a une semaine, au contraire de Baptiste Jauneau. Le demi de mêlée clermontois laisse sa place de titulaire à Simon Tarel, qui sera aligné aux côtés de Léo Barré à la charnière.

Derrière, quelques ajustements sont effectués. Au centre et à l'arrière lors de la troisième journée, Gatien Massé et Louis Bielle-Biarrey seront sur les ailes tricolores à Trévise. Au centre, le capitaine Émilien Gailleton portera le numéro treize, Nicolas Depoortere l'accompagnera. Enfin, c'est Max Auriac qui couvrira le second rideau. En jeu, une cinquième place lors de ces U20 Summer Series.

La composition des Bleuets :

15. Auriac ; 14. Bielle-Biarrey, 13. Gailleton (cap.), 12. Depoortere, 11. Massé ; 10. Barré, 9. Tarel ; 7. Baudonne, 8. Tixeront, 6. Della-Schiava ; 5. Liufau, 4. M'Foudi ; 3. Da Cunha, 2. Boudou, 1. Moukoro.

Remplaçants : 16. Montgaillard, 17. Pacheo, 18. Bellemand, 19. Portat, 20. Coulon, 21. Suta, 22. Banos, 23. Jauneau, 24. E. Randle, 25. Garcia, 26. Dayral.