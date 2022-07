Ce lundi, grâce à sa victoire certes étriquée et poussive face au Japon à Tokyo deux jours plus tôt (et aussi grâce aux succès de l'Irlande et du Pays de Galles respectivement en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud), la France pointe officiellement à la première place du classement World Rugby, devant l'Irlande et les champions du monde springboks. Les Bleus, à un peu plus d'un an de la Coupe du monde 2023, sont ainsi au sommet de la hiérarchie internationale. Est-ce anecdotique ? Ou, au contraire, est-ce encore une étape primordiale dans la progression de cette équipe ?

En tout cas, ce qui est certain, c'est que cela répond à un défi clamé par Fabien Galthié au début de son mandat. En effet, à sa prise de fonction après le Mondial 2019 (auquel il avait participé en tant qu'adjoint de Jacques Brunel), le sélectionneur avait érigé ce fameux classement World Rugby en priorité. Avec le manager Raphaël Ibanez, ils n'avaient cessé de répéter : "L'objectif est de ramener le XV de France parmi les trois meilleures nations au classement World Rugby." Revenir sur le podium de cette classification apparaissait ambitieux mais, sûrement enthousiasmé par l'émergence d'une nouvelle génération au Japon, Galthié n'avait pas eu peur d'assumer ses ambitions. Et n'avait pas craint qu'elles soient élevées.

Quête de constance dans la performance

Pour beaucoup, il était presque impensable de rattraper les Springboks ou les All Blacks au vu des dix saisons précédentes. Surtout, hormis lors des années de tirage au sort de Coupe du monde pour lesquelles il a évidemment son importance, ce classement World Rugby ne fut pas toujours une obsession pour le rugby français. Alors, pourquoi Galthié et Ibanez l'avaient-ils tant martelé ? Parce que, pour arriver en 2023 dans la peau de candidats crédibles au titre suprême, ils savaient que l'équipe nationale devait trouver un niveau régulier de performances et ne plus se contenter de coups d'éclat. Or, le classement World Rugby est un formidable reflet de la régularité d'une formation. Si le XV de France en a pris les rênes ce lundi, c'est justement parce qu'il a réalisé une saison 2021-2022 exceptionnelle, avec dix victoires en autant de rendez-vous.

A vrai dire, les deux premières années de mandat de Fabien Galthié, si elles avaient parfois été accompagnées de la frustrante impression de "perdant magnifique", avaient montré la voie. Pas de titre certes, mais deux deuxièmes places dans les Tournois des 6 Nations 2020 et 2021, puis une autre position de dauphin lors de la Coupe d'Automne des Nations 2020 ou une tournée en Australie en 2021 perdue de peu. Quelque part, la France avait déjà déniché cette constance que l'ancien demi de mêlée international appelait de ses vœux.

Le duel face aux Boks en vue

A la grâce d'un superbe Tournoi 2022, conclu par le premier Grand Chelem pour le rugby français depuis 2010, les Bleus avaient déjà atteint l'objectif fixé, à savoir monter sur le podium de la hiérarchie internationale. Un an et demi avant le Mondial. Mais ils ont fait encore mieux cet été. Aidés par les voisins nordistes, qui ont prouvé en terres sudistes combien l'écart s'était resserré entre les deux hémisphères, ils se sont installés tout en haut, en même temps qu'ils ont égalé le record de victoires consécutives du XV de France. Bien sûr, le classement pourrait encore bouger dans les semaines à venir puisque la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Argentine et l'Australie vont s'affronter dans le cadre du Rugby Championship en août.

Mais désormais, il pourrait s'agir pour Galthié et les siens de défendre ce nouveau statut. D'autant qu'en novembre, outre les réceptions de l'Australie au Stade de France et du Japon à Toulouse, ils accueilleront l'Afrique du Sud à Marseille. Cette même équipe qui s'était accaparée la première place mondiale depuis son sacre au Japon en 2019. Jusqu'à ce week-end...