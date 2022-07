Montpellier et Mont-de-Marsan font leurs affaires au poste de demi de mêlée ! On le sait depuis quelques mois maintenant, Léo Coly sera dans les rangs du MHR après avoir explosé cette saison en deuxième division. Et bien pour le remplacer, le Stade montois pourra compter sur Martin Doan la saison prochaine, qui sera prêté dans les Landes... par Montpellier ! L'ancien Albigeois a pris part à cinq rencontres de Top 14 cette saison et va chercher du temps de jeu en Pro D2.