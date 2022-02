Les Bleus sont en tête du Tournoi à l’issue de la 1ère journée, grâce à leur victoire bonifiée face à l’Italie au Stade de France, 37 à 10. D’abord sous la pluie, ce duel a mis un peu de temps à se décanter mais les Français ont fini par trouver la faille et faire les différences nécessaires, à l’image de ce triplé de Gabin Villière.

Comme annoncé sur les réseaux sociaux, un seul changement est effectué par le staff tricolore dans le groupe de 42 pour préparer la rencontre face à l'Irlande. Le Toulousain Thibaud Flament remplace numériquement le Montpelliérain Florian Verhaeghe. Mohamed Haouas n'est donc pas rappelé après sa condamnation.

XV de France - Thibaud FlamentIcon Sport

Comme annoncé par Midi Olympique il y a quelques jours, Xavier Garbajosa va succéder à Pierre Mignoni sur le banc lyonnais. C'est le lub rhodanien qui l'a officialisé ce samedi soir sur ses réseaux sociaux à l'issue de la rencontre. L'ancien technicien de Montpellier prendra ses fonctions le 1er juillet 2022, il s'est engagé pour trois ans.

Top 14 - Xavier Garbajosa (Montpellier)Icon Sport

Alors que le Stade rochelais pensait tenir un précieux succès à l’extérieur pour revenir dans les six, il s’incline pour la troisième fois de suite en championnat face au Biarritz Olympique, qui met fin à une série de quatre défaites de rang, et qui se relance dans la course au maintien. Score final de 27 à 24 pour le BO, après une fin de rencontre totalement incroyable !

Le talonneur du XV de la Rose Luke Cowan-Dickie s'est rendu coupable d'un geste malheureux, qui a fait basculer le sort de la rencontre face à l'Écosse. En tentant de récupérer une passe au pied de Finn Russell près de son en-but, le joueur d'Exeter a volontairement volleyé le ballon en touche. Un geste interdit, qui a été sanctionné d'un essai de pénalité.