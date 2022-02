C’est ce que l’on peut appeler un premier contrat rempli, celui de retrouver le public français avec une victoire dans ce début de Tournoi 2022, presque trois mois après cette victoire de prestige acquise face à la Nouvelle-Zélande. Si justement l’on a senti sur le début de rencontre que cette équipe avait besoin de temps pour retrouver les automatismes à balle réelle, la finalité espérée est au rendez-vous et ce grâce à de la patience, un effort du collectif, et une conquête performante, malgré de l’indiscipline. Il faudra forcément mieux faire face à l’Irlande la semaine prochaine, pour autant voilà un premier pas de fait.

Un premier pas vers quoi finalement ? L’avenir nous le dira. Mais ce XV de France veut se donner les moyens de croire à la victoire finale. Le dernier essai marqué par Gabin Villière, sur du jeu large-large à l’issue du temps réglementaire en est la preuve (80e+2). Car la victoire et le bonus offensif étaient déjà acquis, mais il manquait alors au moins 3 points pour obtenir un meilleur goal-average que les Irlandais, et ainsi s’emparer de la 1ère place. Ce n’est pas anodin. D’autant qu’il ne faut pas non plus sous-estimer la performance des Italiens qui ont une fois de plus montré de belles valeurs mais qui n’ont pas tenu sur la durée.

Triplé pour Gabin Villière, l’Italie avait ouvert le bal

La France est ainsi parvenue à prendre son mal en patience, à changer son fusil d’épaule quand elle s’est heurtée à un mur, et s’en est aussi remise à des exploits individuels. Villière a clôturé le bal, auréolé d’un statut mérité d’homme du match justifié par deux autres essais. Il y a tout d’abord eu cette réalisation juste avant la mi-temps, sur un choix fort des joueurs d’aller disputer une pénaltouche contre l’avis de l’encadrement, et ponctuée d’un renversement de jeu décisif (40e+1). Après le retour des vestiaires, le Toulonnais est ensuite parvenu à éliminer la défense sur un service après-contact d’Alldritt, en feintant le coup de pied puis en mystifiant son vis-à-vis d’un cadrage débordement (49e). Un geste de classe.

Il a aussi fallu réagir dans cette partie, répondre à l’ouverture du score de la Squadra Azzura par l’intermédiaire de Tommaso Menoncello, à la réception d’une passe au pied de Garbisi (17e). Et cette réponse, c’est Anthony Jelonch qui l’a apportée, venant intercepter une passe de l’ouvreur italien, justement, après une touche chahutée par Woki (26e). La charnière italienne Varney-Garbisi s’est quand même efforcée de donner du rythme, sauf que la constance a manqué, et la défense française a repris le dessus pour parvenir à maintenir l’adversaire sous pression. Dans ce bal à cinq essais, l’autre réalisation tricolore est l’œuvre de Damian Penaud, après une fixation de Moefana et un jeu à deux avec Dupont dans le couloir (68e). Le public a apprécié et maintenant il en redemande. Le rendez-vous est pris.