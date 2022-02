Le président lyonnais, Yann Roubert a bien évidemment réagi à cette nomination : "Nous sommes ravis d’accueillir Xavier Garbajosa en tant que Manager pour les prochaines saisons. Sa passion, sa philosophie de jeu proche de notre ADN, sa capacité de travail, ses expériences et les enseignements qu’il en a tirés sont autant d’atouts pour le LOU Rugby, qui additionnés aux talents et acquis déjà présents dans le club, vont nous permettre de poursuivre notre progression et de viser les sommets."