La fête toulousaine, l'abnégation du CO et la blessure de Dumora... Les Tops et Flops du week-end

Les Tops

La fête toulousaine

Que le rugby est beau dans ces moments-là ! Un stade quasi-plein (17 852 spectateurs) en fusion, des joueurs qui se surpassent face au favori irlandais... Le Stade toulousain a offert un spectacle de grande qualité ce dimanche, attaquant sur les chapeaux de roue puis renversant le score quand il lui était défavorable. Les hommes d'Ugo Mola s'offrent ainsi une belle opportunité de qualification.

L'abnégation castraise

Si une équipe était capable de réaliser cet exploit, c'est bien le Castres olympique. Réduit à 14 avant la pause, les Tarnais ont décidé de montrer leurs ambitions européennes en jetant corps et âme dans la bataille. Une solidarité sans faille en défense et une performance remarquable dans le jeu au sol ont réussi à faire déjouer Exeter, actuel leader du championnat anglais (29-25). Jody Jenneker et Baptiste Delaporte ont excellé par leurs interventions défensives, quand Steve Mafi a marqué un essai splendide de 40 mètres en solitaire.

Les "petits" Français en Challenge Cup

Alors que les grosses écuries que sont La Rochelle et Clermont ont une nouvelle fois cartonné en Challenge Cup, on se demandait si les outsiders de l'Hexagone avaient vraiment une quelconque ambition dans la petite Coupe d'Europe. Ils ont prouvé que les résultats de la semaine dernière n'étaient pas significatifs. Agen a vaincu les Italiens de Trévise (20-19), Grenoble est venu à bout des Harlequins (19-13) et Perpignan est allé cherché le match nul à Bordeaux-Bègles. La Section paloise a battu quant à elle le Stade français au Hameau (21-15).

Les Flops

Le MHR dans les moments clés

Montpellier aurait largement pu décrocher une victoire à l'extérieur précieuse pour la qualification. Mais l'entame de match tournait rapidement à l'avantage des Falcons, menant 10-0 dès la 7e minute. Les vice-champions de France ont beau revenir après la pause grâce à un martellement de la défense de Newcastle dans l'axe mais ils perdront leurs moyens après la sirène. Les Anglais y croient jusqu'au bout et marquent un essai à la 89e. Vern Cotter et ses joueurs peuvent se mordre les doigts.

Julien Dumora touché aux ischio

Placé à l'ouverture, le trois quart polyvalent Julien Dumora a dû sortir sur blessure à la 34e minute contre les Anglais d'Exeter. Blessé aux ischio-jambiers, on ne sait pas encore la durée de son indisponibilité mais c'est vraisemblablement un coup dur pour le staff de Christophe Urios, tant le joueur de 30 ans est précieux pour son équipe.

Danny Cipriani pas dans le coup

En Premiership l'international anglais réalise un début de saison remarquable, délivrant passes sautées décisives et coups de pied millimétrés. Mais la Coupe d'Europe ne semble pas lui convenir. Au Munster ce samedi, il a laissé les siens à 14 dès la 29e en recevant un carton rouge après un plaquage haut sur Rory Scannell. Il risque une suspension de plusieurs semaines. L'ouvreur avait déjà été en dessous de son niveau la semaine passée contre Castres.