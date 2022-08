La compo des Boks, les joueurs présents au Supersevens... les 5 infos de ce mardi !

Le staff de l'Afrique du Sud a dévoilé son équipe qui défiera les All Blacks une deuxième fois ce samedi (17h05). Cinq changements ont été opérés dans le XV de départ notamment le retour du troisième ligne centre Duane Vermeulen ou la titularisation de Jesse Kriel à l'aile.

La Ligue Nationale de Rugby a dévoilé les compositions des équipes pour la première étape de l'In Extenso Supersevens à Perpignan ce week-end. Le Sud-Africain Cecil Afrika jouera à nouveau avec Monaco tandis que le Fidjien Asaeli Tuivuaka sera présent avec le Racing 92. Les clubs profiteront de l'événement pour lancer de jeunes joueurs.

La Nouvelle-Zélande pourrait être contrainte de se passer des frères Jordie et Beauden Barrett, blessés lors de leur premier match du Rugby Championship. Toutefois, le second des deux joueurs était bien à l'entraînement collectif des siens mardi et il devrait, selon les médias néo-zélandais, participer à la revanche de samedi face aux Boks. L'absence de l'ailier Will Jordan pour cause de maladie est également à souligner.

Nemani Nadolo a choisi de rejoindre les Waratahs en Australie. Il signe un contrat d'un an. À 34 ans, l'ancien Montpelliérain retrouve le Super Rugby après y avoir passé deux saisons avec les Crusaders entre 2014 et 2016.

Un produit interdit par l’agence française de lutte contre le dopage (AFLD) avait été retrouvé dans le test du talonneur Youssef Saaidia, lors du barrage contre Oyonnax le 20 mai dernier. Dans un communiqué officiel, le club de Colomiers a annoncé ce mardi, se séparer définitivement de son joueur.