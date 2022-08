Cinq changements ont été réalisés par le staff de Jacques Nienaber par rapport au XV de départ victorieux des All Blacks le week-end dernier (26-10). Duane Vermeulen, troisième ligne centre de l'Ulster, est titulaire au poste de numéro huit. La première ligne est également remaniée avec les titularisations d'Ox Nche et Bongi Mbonambi, tous deux joueurs chez les Cell C Sharks. A noter que le pilier Frans Malherbe va honorer sa cinquantième sélection.

Les autres changements concernent les trois-quarts. A la charnière, Handré Pollard sera cette fois-ci associé au demi de mêlée Jaden Hendrikse et non pas à Faf de Klerk qui avait subi un KO important sur une percussion face à Caleb Clarke lors du premier match. L'ailier Kurt-Lee Arendse, suspendu quatre semaines pour un geste dangereux sur Beauden Barrett, est remplacé par Jesse Kriel.

Sud-Africains et Néo-Zélandais se retrouveront ce samedi (17h05) à Johannesburg.