Les Bleus avec Dupont et Villière, mais sans Penaud

Fabien Galthié et son staff ont dévoilé comme prévu ce mercredi midi la liste des vingt-trois joueurs qui vont se frotter aux Gallois. Malgré une frayeur à l'entraînement du mardi, Antoine Dupont est bel et bien titulaire. Forfait en Écosse, Gabin Villière est de retour sur son aile gauche. Mais du côté des mauvaises nouvelles, Damian Penaud et Romain Taofifenua sont positifs au Covid-19 et doivent déclarer forfait pour vendredi. Matthis Lebel profite du remaniement du banc pour se glisser dans le groupe.

Navidi titulaire pour le pays de Galles

Wayne Pivac a dévoilé ce mercredi l'équipe du XV du Poireau qui affrontera l'équipe de France ce vendredi soir au Principality Stadium de Cardiff. Récemment revenu dans le groupe, Josh Navidi est directement titulaire au sein d'une troisième ligne inédite dans laquelle se trouvent aussi Taulupe Faletau et Seb Davies. Devant, Gareth Thomas est préféré à Wyn Jones.

Le XV de départ du pays de Galles : 15. L. Williams ; 14. Cuthbert, 13. Watkin, 12. J. Davies, 11. J. Adams; 10. D. Biggar (cap.); 9. T. Williams ; 7. Navidi, 8. Faletau, 6. S. Davies; 5. A. Beard, 4. W. Rowlands ; 3. T. Francis, 2. R. Elias, 1. G. Thomas.

Remplaçants : 16. D. Lake, 17. W. Jones, 18. D. Lewis, 19. Moriarty, 20. Morgan, 21. Hardy, 22. Anscombe, 23. L. Rees-Zammit.

Altrad partenaire officiel de la coupe du monde féminine

Ce mercredi, le groupe Altrad a annoncé être le sponsor officiel de la Coupe du monde féminine 2021. Initialement prévue en 2021, la compétition se déroulera finalement en octobre et novembre 2022. Les douze meilleures équipes féminines de la planète prendront part à ce Mondial. Le XV de France sera bien évidemment présent. Mohed Altrad s'est exprimé sur ce partenariat : "La Coupe du monde de rugby 2021 symbolise l'engagement d'Altrad à soutenir le rugby masculin et féminin. "

Castres : Champion de Crespigny jusqu'en 2024

Le Castres olympique a officialisé, ce mercredi soir, le réengagement de son troisième ligne australien, Nick Champion de Crespigny. Arrivé lors de la dernière intersaison, le jeune joueur passé par Sydney et les Rebels de Melbourne a signé une prolongation le liant au club tarnais jusqu’en juin 2024. Champion de Crespigny, comme son compatriote Tom Staniforth, fait partie des bonnes pioches du recrutement des Tarnais. Cette saison, il a été aligné à 17 reprises pour 15 titularisations, toutes compétitions confondues.

Un pilier arrive à Narbonne !

Alors que le Racing club narbonnais ne compte que deux piliers professionnels valides dans son effectif, le club audois enregistre ce mercredi l'arrivée de Vakhtang Jintcharadze en qualité de joker médical de Mohamed Boughanmi (commotions à répétition), annonce l'Indépendant. Le droitier géorgien de 21 ans (1,87m, 116 kg) a été champion de France de Pro D2 en 2021 avec l'Usap.