"The big man", le documentaire sur la légende de Jonah Lomu (1/4)

Le fameux dicton dit : « Les légendes ne meurent jamais. » Et cette citation, si philosophique soit-elle, peut très bien résumer la place qu’occupe encore Jonah Lomu dans le monde du ballon ovale, six ans après avoir quitté celui-ci. Le 18 novembre 2015, la légende kiwi succombe d’un arrêt cardiaque à l’âge de 40 ans. Durant de nombreuses années, il aura lutté face à la maladie, en vain. L’ailier aux 63 sélections a laissé une trace indélébile. Des centaines de souvenirs encore présents grâce à ses courses dont des dizaines d’ailiers se souviennent encore aujourd’hui. Pour aider les plus jeunes ou ceux à la mémoire courte, Jonah Lomu c’est tout de même quinze essais en Coupe du monde. Il est encore aujourd'hui le co-meilleur marqueur de l’histoire de la plus belle des compétitions en rugby.

International - Jonah Lomu sous le maillot des All BlacksIcon Sport

Pour le premier volet de cette mini-série, le reportage vous replonge au cœur du Mondial 1995. Une compétition durant laquelle le tout jeune Jonah Lomu, âgé de vingt ans à l’époque, se révèle aux yeux du grand public. L’ailier surpuissant inscrit pas moins de sept essais en cinq matchs dans cette Coupe du monde. Les plus grands passionnés se souviennent forcément de sa demi-finale face à l’Angleterre. Contre le XV de la Rose, « Big man » franchit la ligne à quatre reprises pour envoyer les Néo-Zélandais en finale face à l’Afrique du Sud. De cette demi-finale, il en restera peut-être le plus bel essai de la légende kiwi, une action que personne n’a oublié où il met sur les fesses le pauvre Mike Catt.

Replongez donc en images sur ces grands moments de l’histoire du rugby mondial, grâce également à un casting cinq étoiles. L’Australien John Eales, le All Black Andrew Merthens mais surtout Xavier Garbajosa, Vincent Clerc et Fabien Galthié sortent la boîte à souvenirs et rendent hommage, à leur façon, à Jonah Lomu.