Les huit équipes qui participeront à la première édition seront réparties en deux poules, au sein desquelles elles s'affronteront chacune à deux reprises. Les deux meilleurs de chaque poule se qualifieront pour les demi-finales, qui auront lieu en avril, avant la finale en mai.

La "conférence Est" rassemblera des formations représentant la Géorgie (Black Lion), Israël (Tel Aviv Heat) et la Russie (Ienisseï-STM et Lokomotiv Penza). La Belgique (Brussels Devils), les Pays-Bas (Delta), le Portugal (Lusitanos) et l'Espagne (Castilla y Leon Iberians) seront représentés dans la "conférence Ouest". "Les joueurs seront régulièrement confrontés au haut niveau grâce à cette compétition annuelle, qui bénéficiera à leurs équipes nationales", a commenté dans un communiqué Octavian Morariu, le président de Rugby Europe.

Amenée à s'élargir dans les prochaines années, la nouvelle Rugby Europe Super Cup "réduira pour les pays impliqués les disparités entre compétitions nationales et internationales", s'est par ailleurs félicité le président de World Rugby Bill Beaumont.

Les sélections des pays européens dits émergents s'affrontent déjà à l'occasion du Rugby Europe Championship, sorte de "Tournoi des six nations bis" qui a mis aux prises cette année Géorgie, Roumanie, Portugal, Russie, Espagne et Pays-Bas.