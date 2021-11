Le fameux dicton dit : "Les légendes ne meurent jamais." Et cette citation, si philosophique soit-elle, peut très bien résumer la place qu’occupe encore Jonah Lomu dans le monde du ballon ovale, six ans après avoir quitté celui-ci. Le 18 novembre 2015, la légende kiwi succombe d’un arrêt cardiaque à l’âge de 40 ans. Durant de nombreuses années, il aura lutté face à la maladie, en vain. L’ailier aux 63 sélections a laissé une trace indélébile. Des centaines de souvenirs encore présents grâce à ses courses dont des dizaines d’ailiers se souviennent encore aujourd’hui. Pour aider les plus jeunes ou ceux à la mémoire courte, Jonah Lomu c’est tout de même quinze essais en Coupe du monde. Il est encore aujourd'hui le co-meilleur marqueur de l’histoire de la plus belle des compétitions en rugby.

Pour ce quatrième et dernier chapitre, il est question d’une rencontre qui a marqué la carrière de Jonah Lomu, mais surtout l’histoire du rugby français. Nous sommes à Twickenham, 31 octobre 1999, les Bleus affrontent les Kiwis en demi-finale de Coupe du Monde. Les All Blacks débutent cette rencontre dans la peau du grand favori, de par leur parcours irréprochable dans la compétition mais surtout leurs forces vives, dont l’ailier que personne n’arrêtait à l’époque.

Illustration dans le premier acte. Lomu hérite du ballon, se défait de six défenseurs tricolores comme un adulte au milieu d’enfants et inscrit le premier essai de la rencontre. En seconde période, il s’offrira un doublé qui ne suffira pas à emmener les siens en finale, battus ce jour-là par des Bleus héroïques.

Pour revenir sur ce match historique, qui d’autre que Xavier Garbajosa et Émile Ntamack. Les images prouvent la souffrance des deux anciens internationaux face au monstre physique qu’était Jonah Lomu. Avec leurs mots, ils décrivent, et s’inclinent encore une fois face à la bête qu’ils ont dû affronter.