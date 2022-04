Pièce maîtresse de l'Irlande dans les années 2010, O'Brien a participé à deux coupes du monde et a remporté un Tournoi des 6 Nations avec le XV du Trèfle, en 2015. Il a par ailleurs été sélectionné cinq fois avec les Lions Britanniques et Irlandais au cours de sa carrière. Passé par le Leinster, franchise avec laquelle il a remporté trois coupes d'Europe (2009, 2011, 2012), il avait ensuite rejoint les London Irish en 2019.

"Après beaucoup de réflexion et de consultations avec ma famille et mes amis, je peux confirmer que j'ai décidé de prendre ma retraite de joueur professionnel de rugby à la fin de la saison, a communiqué le joueur. Je suis excité par rapport au futur et je sens que j'ai encore beaucoup à offrir au jeu, quel que soit le rôle que ça peut être. Je prends mon temps afin de considérer toutes les options et je vais faire une annonce sur le prochain chapitre de ma carrière très bientôt."