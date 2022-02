Ce jeudi, Rugby Australia a fait savoir qu'elle avait drastiquement durcit les règles d'éligibilité de ses internationaux qui évoluent à l'étranger. Cette règle, qui avait été appelée la "Giteau Law" pour que Matt Giteau et d'autres internationaux puissent participer à la Coupe du monde 2015, exigeait qu'ils comptent 60 sélections avec les Wallabies et sept années de licence en Australie pour représenter la sélection nationale. Ces deux limites ont été abaissées à 30 sélections et seulement cinq ans de contrat avec une franchise australienne qui évolue en Super Rugby.

On pourrait donc croire que les règles ont été assouplies, sauf qu'il n'en est rien puisqu'à partir de maintenant seuls trois joueurs évoluant à l'étranger pourront, par compétition internationale, bénéficier de ce statut. Et selon la presse australienne, le centre Samu Kerevi et l'ouvreur Quade Cooper seraient prioritaires aux yeux de la fédération australienne.

De nombreux "Français" concernés

Il ne resterait donc plus qu'une place pour un grand nombre de Wallabies exilés. Des internationaux bien connus des supporters français puisqu'un bon nombre d'entre eux évoluent en Top 14 comme les deuxième ligne Will Skelton (La Rochelle) et Rory Arnold (Toulouse), ou le talonneur Tolu Latu (Stade français). A ceux-ci s'ajoutent le troisième ligne Sean McMahon ou l'ailier Marika Koroibete.

Lors de la conférence de presse spécialement organisée à l'occasion, le président de Rugby Australia Andy Marinos a déclaré ceci : "Il est très important que nous protégions l'intégrité de ce jeu dans notre pays, et nous avons besoin que nos franchises de Super Rugby disposent des meilleurs joueurs possibles. Cela n'arrivera que si nous sommes en mesure de retenir nos joueurs au pays. Si nous faisons l'inverse, un exode encore plus important se produira."

Interrogé sur la limite drastique de trois joueurs, Marinos l'a justifiée ainsi : "Trois joueurs, cela nous va bien. Nous n'avons pas besoin de plus. Nous avons assez de bons joueurs et de nouveaux talents qui se développent dans nos filières jeunes." Un changement brutal de politique qui devrait avoir des conséquences sur le marché des transferts du Top 14, puisque les joueurs concernés devront réellement choisir entre leur sélection ou leur carrière en club.