Algériens et Sénégalais se retrouvaient ce samedi pour le dernier quart de finale de la Rugby Africa Cup. Contrairement aux rencontres précédentes qui ont vu la Namibie, le Zimbabwe puis le Kenya se qualifier sans grande difficulté, cette affiche entre l'Algérie et le Sénégal était autrement plus serrée, bien que le score final laisse supposer le contraire. Les Sénégalais ont écopé d'un carton rouge durant le premier acte et ont dû disputer la majeure partie du match en infériorité numérique. De l'autre côté, les coéquipiers de Nadir Megdoud et Mathieu Lorée n'avaient qu'un point d'avance à la mi-temps (13-12) mais ont pris le large au cours des quarante dernières minutes. Au stade Maurice-David d'Aix-en-Provence, l'Algérie a inscrit quatre essais pour s'imposer 35 à 12. Elle défiera le Kenya en demi-finale la semaine prochaine. L'autre affiche du dernier carré opposera la Namibie au Zimbabwe.