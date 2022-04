Lors d'une conférence de presse accordée aux journalistes sud-africains avant un rassemblement à Durban ce week-end, le sélectionneur des Springboks Jacques Nienaber s'est exprimé sur les différentes possibilités qu'il possédait au poste de demi d'ouverture, en vue des tests des juillet. Dans des propos relayés par Sa Rugby Mag, le tacticien a confié qu'Elton Jantjies et Handre Pollard ne seraient sûrement pas disponibles, ce qui rend les Sud-Africains démunis au poste d'ouvreur.

Une expérience réussie avec Toulouse

Des joueurs tels que Frans Steyn et Damian Willemse ont donc été mentionné, malgré le fait qu'ils jouent davantage au centre ces derniers temps, et un autre nom, plus surprenant est arrivé sur la table : celui de Cheslin Kolbe. "Cheslin a fait d'excellentes performances avec Toulouse, l'année dernière, avant de rejoindre Toulon. Il a déjà joué ouvreur à Toulouse", lançait Nienaber.

L'ailier aux 18 sélections a, en effet, disputé plusieurs matchs au poste avec le Stade toulousain. Contre le Racing 92 et La Rochelle notamment, il avait été titularisé en 10 et avait réalisé deux bonnes performances. Technique, et rapide, il a aussi prouvé qu'il savait buter, et même inscrire des drops, comme en finale de Top 14 l'an dernier. Affaire à suivre...