Alors que la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud batailleront lors du Rugby Championship, en août prochain, un ancien Black et un ex-Springbok se sont rejoints sur un point : l’avancée inquiétante du rugby moderne. Mi-juillet, Israel Dagg comparait déjà le XIII avec le XV en affirmant que ce dernier était devenu trop "ennuyant". Le 23 juillet dernier, Dan van Zyl emboîtait le pas du champion du monde 2011 via ce tweet. "Je sais que le rugby a beaucoup changé au fil des années, mais je ne suis pas sûr de sa qualité. Regarder le match Nouvelle-Zélande-Australie devant 100 000 spectateurs en 2000 me fait croire que le rugby était meilleur à ce moment-là. Heureux d'avoir joué à cette grande époque".

Un brin de nostalgie pour l’actuel entraîneur développement du Leinster qui fait écho aux récentes plaintes déposées par 185 joueurs gallois et anglais à l’encontre de World Rugby leurs fédérations. Ryan Jones et Steve Thompson sont atteints de troubles neurologiques sévères et veulent se battre pour obtenir des dédommagements de l’instance internationale.

L'ancien joueur de Brive Alix Popham fait partie des plaignants.Icon Sport

"Le rugby doit changer ou mourir"

Les joueurs convergent vers un point central : "le rugby doit changer ou mourir". Alix Popham, ancien troisième ligne gallois passé par Brive entre 2008 et 2011, a lui aussi tiré la sonnette d’alarme. "Il y a eu des cas où j'ai parlé à des membres de la famille de joueurs qui se sont suicidés à cause de cela. Le rugby a vraiment besoin d'être réinitialisé et doit être un rugby 2.0. Les saisons doivent être la moitié de ce qu'elles sont", ajoutait Popham. "Il y a énormément de preuves que le sport de contact a causé des dommages au cerveau des joueurs. C'est une image terrible pour le sport, pour les parents qui envisagent d'envoyer leurs enfants au rugby, il y a énormément de choses qui doivent être changées pour le rendre aussi sûr que possible".

The Telegraph s’est également procuré des détails concernant la plainte déposée à l’encontre de World Rugby. Les plaignants sont âgés entre 20 et 60 ans et craignent que les joueurs se suicident à l’avenir s’ils ne sont pas soutenus par les instances. Des joueuses féminines font également partie des plaignantes.