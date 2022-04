Afin de venir en aide au Tonga, durement touché il y a quelques mois par une éruption volcanique ayant ravagé une partie du pays, le monde du rugby s’est mobilisé en fin de semaine dernière. Vendredi et samedi, à Papeete, un tournoi intitulé « Pacific Solidarity for Tonga » a donc regroupé les moins de 20 ans fidjiens, le XV du Pacifique (rattaché à l’armée française) ainsi qu’une sélection taïtienne, hôte de la compétition. L’évènement, qui a attiré à lui plus de 3500 personnes dans ce territoire de la Polynésie française, a donc permis aux organisateurs de rassembler plusieurs milliers d’euros en faveur des sinistrés tonguiens.

Le parrain de l’opération n’était autre que l’ancien numéro 8 du XV de France Damien Chouly ; il est à souligner, aussi, que la Ligue Nationale de Rugby, et plus précisément les clubs de Toulon, Paris, Lyon, Perpignan, Toulouse ou Pau s’étaient énormément impliqués dans l’organisation de l’évènement.