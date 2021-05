All-Blacks : Richie McCaw révèle sa préférence pour le capitanat

Sam Cane, capitaine des Blacks depuis mai 2020, et la retraite de Kieran Read, s'est blessé début avril aux muscles pectoraux et devrait être absent au moins quatre mois. Il manquera donc au moins les Tests de l'été, face aux Tonga, et aux Fidji, ainsi que le Rugby Championship.

Qui pour le remplacer ? Richie McCaw a son idée, et l'a confié au journal néo-zélandais Stuff. ''Je ne veux pas en dire trop, il y a bien sur peu de candidats, mais il n'y a selon moi, pas de doutes...Sam Whitelock, qui l'a déjà fait, a fait un super boulot ces dernières années'' a expliqué McCaw. L'ancien capitaine légendaire, plaide en faveur de son ex-coéquipier chez les Crusaders qui ''est un leader qui montre l'exemple et les gens ont envie de le suivre''. Avec 121 sélections, deux titres de champion du monde (2011, 2015), six nominations dans le XV de l'année World Rugby, et une domination avec sa franchise des Crusaders, l'expérience, du haut de ses 32 ans, du grand deuxième ligne (2,02m) serait bénéfique pour l'équipe à la fougère argentée, où il a déjà été capitaine à six reprises.

''Il y aussi d'autres sérieux candidats, mais ça ne me surprendrait pas qu'il soit choisi pour faire le job'' conclut McCaw qui, à 40 ans, profite de sa retraite.