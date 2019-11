Avec cette nouvelle distinction, c'est donc logiquement l'Afrique du Sud qui rafle tout au Japon. Son grand blond de la troisième ligne, Pieter-Steph du Toit, vient d'être élu meilleur joueur du Monde de l'année. Une consécration pour ce solide joueur formé en deuxième ligne (1m99 pour 120 kg), très mobile et qui mis du temps a devenir un titulaire indiscutable chez les Boks, malgré déjà 55 sélections a seulement 27 ans. Cette année, il fut tout simplement énorme, surtout durant la Coupe du monde, où son abattage incroyable a éclos aux yeux de tous. Avec en point d'orgue sa finale dantesque face aux Anglais, où il fut colossal dans la dimension physique, sans oublier sa demie, où il effectua 19 plaquages face aux Gallois. A la pointe du combat et plus encore.