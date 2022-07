Branle-le-bas de combat chez les All Blacks. Par tradition, la défaite est toujours mal vécue au pays du long nuage blanc. Alors quand l’équipe que l’on considère l’une des plus en réussite de l’histoire des sports collectifs perd deux fois en trois semaines, rien ne va plus. Visé par de nombreuses attaques reposant sur un bilan sportif nettement insuffisant (66, 67 % de victoires en 24 tests), le sélectionneur des Tout Noirs Ian Foster était sous pression. Finalement, ce sont sur deux de ses adjoints que la foudre des leaders du rugby néo-zélandais est tombée ce dimanche matin : l’entraîneur des avants John Plumtree, et celui des trois-quarts Brad Mooar.

Les deux hommes ont été démis de leurs fonctions ce jour. C’est l’actuel entraîneur des avants des invincibles Canterbury Crusaders et des Fidji, Jason Ryan, qui va remplacer le premier cité, tandis que le même communiqué précise que Foster va "rapidement" reprendre en main les trois-quarts.

Dans le même temps, Joe Schmidt va prendre ses fonctions de "sélectionneur indépendant". Attention, contrairement à ce qu’il a pu être écrit ailleurs, il ne s’agit pas d’un recrutement face à cette situation de crise : l’ex-sélectionneur de l’Irlande avait paraphé son contrat et officialisé son engagement au mois de décembre dernier, et il était déjà prévu que sa mission ne commence qu’à la fin de la série des trois tests contre l’Irlande. Tout s’est donc déroulé comme prévu, à ceci près que Schmidt a été appelé en renfort avant le début de la tournée car Foster, ainsi que d’autres membres du staff étaient atteints du Covid et donc dans l’impossibilité d’exercer sur le terrain.

Analyste de la stratégie globale et du jeu d’attaque

Mais quel est donc ce poste de "sélectionneur indépendant", propre aux Néo-Zélandais ? Schmidt a remplacé la légende vivante du rugby kiwi, l’ancien ouvreur Grant Fox qui a occupé ce poste pendant 10 ans. De ce que l’on en comprend, ce "sélectionneur indépendant" est tenu de visionner et d’analyser les matchs des All Blacks (en sélection comme en club) pour fournir au "vrai" sélectionneur ses résultats sur le jeu ou les performances des joueurs. Mais ce n’est qu’un avis consultatif.

Et surtout, il est extérieur au reste du staff. En 2011, Fox avait été surpris de sa nomination par le sélectionneur de l’époque, Steve Hansen : "Quand il m’a proposé le job, je lui ai dit : "Steve, j’essaye de retrouver une vie normale en profitant de mes week-end avec ma femme à notre maison au bord de la mer !" Mais je ne pouvais refuser cette opportunité. J’ai la chaîne Sky à ma maison au bord de la mer, donc je pourra regarder pas mal de matchs de là."

Steve Hansen, ancien sélectionneur des All Blacks et Joe SchmidtIcon Sport

Cette fois, le rôle de Joe Schmidt ne se limitera à regarder des matchs et à envoyer des rapports depuis sa maison de campagne. Le communiqué qui a annoncé le remaniement du staff l’indique clairement : "Joe Schmidt débute maintenant de façon formelle sa mission de sélectionneur indépendant. En plus de cela, Schmidt possède un rôle-clé d’analyse et travaillera avec Foster sur la stratégie globale et le jeu d’attaque." Assurément, l’ombre de Schmidt grandit sur ce staff et cette sélection. Face aux nombreuses questions posées par les journalistes à ce sujet il y a deux jours, Foster avait même semblé perdre patience :

"Je suis Ian Foster. Je suis le sélectionneur des All Blacks. Au moment où je vous parle, il n’est pas prévu qu’il vienne avec nous en Afrique du Sud et n’a pas de rôle sur le terrain, même s’il travaille dur avec moi." Vous noterez la subtilité dans la formule, qui laisse entendre que tout peut changer d’un moment à l’autre… Mais quels que soient leurs rôles ou leurs avenirs au sein des All Blacks, Foster et Schmidt doivent redresser des All Blacks qui sont moribonds au moment d’aller défier les Boks chez eux.