Le deuxième ligne des Reds a écopé de quatre semaines de suspension. La commission de discipline avait d'abord opté pour six semaines mais le joueur, ayant plaidé coupable de son geste, voit sa sanction réduite de deux semaines. Salakaia-Loto manquera les matchs de présaison de la franchise du Queensland et manquera les deux premiers matchs de Super Rugby AU face aux Waratahs le 19 février et face aux Melbourne Rebels le 26 février. Il sera requalifié le jour suivant.