Fin avril, la fédération néo-zélandaise, en proie à de lourdes difficultés financières, annonçait avoir baissé les salaires des All Blacks de 50 %, un gel des soldes permettant à la NZRU de réaliser une économie de 15 millions d'euros. Ce matin, le New Zealand Herald a révélé que la fédération ira même plus loin dans ses démarches d'économie drastique puisque la moitié des 180 licenciés de la fédération néo-zélandaise (essentiellement des cadres administratifs) devraient être licenciés à moyen terme. A ce sujet, le directeur exécutif de la NZRU Mark Robinson a déclaré au journal en question : « Nous traversons une période extrêmement difficile et sommes effectivement en consultation avec notre personnel sur ce point précis ».