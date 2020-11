A Saint-Denis, samedi, Jonathan Sexton avait marqué sa désapprobation en secouant la tête au moment de quitter le terrain à dix minutes de la fin au profit de Ross Byrne. L'attitude du capitaine irlandais avait été mal interprétée par beaucoup d'observateurs, d'autant plus que Sexton a déjà eu ce genre de réactions par le passé. Le joueur a révélé qu'il s'était excusé et qu'il fallait désormais aller de l'avant. "J'étais très déçu de ma performance et de celle de l'équipe. J'ai eu cette réaction épidermique. Je me suis excusé ensuite. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, et pas la dernière" a dit le demi d'ouverture de l'Irlande et des Lions.

"C'est une tempête dans un verre d'eau. Nous connaissons Jonny, c'est un passionné et nous l'aimons pour ça. On ne va le changer maintenant", a confirmé son entraîneur Andy Farrell. C'est lui qui a nommé Sexton capitaine en 2019, après la Coupe du Monde. "Nous avons toujours eu une bonne relation, nous parlons souvent ensemble."