Le mythique talonneur anglais Dylan Hartley vient d'annoncer la fin de sa carrière avec effet immédiat des suites d'une blessure à un genou qu'il n'arrivait pas à guérir. Né en Nouvelle-Zélande, le rugueux talonneur aura joué 92 fois pour l'Angleterre dont 30 comme capitaine. Fidèle à Northampton, il restera comme le joueur le plus capé du club des Midlands, avec 251 apparitions sous le maillot vert et or. Un joueur sanguin, mais néanmoins légendaire outre-Manche.