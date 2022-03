La vidéo de votre transformation "impossible" a fait le buzz. Qu’est-ce que ça fait d’être célèbre ?

Ça fait bizarre. C’est surtout énormément de battage médiatique pour un truc qui ne me semble pas si gros que ça. Donc forcément, c’est assez difficile à définir. Mais c’est plaisant ! Ma grand-mère m’a appelé parce qu’elle m’a vu à la télé.

Comment en êtes-vous venus à taper cette fameuse transformation ?

On mène tout le match et on prend deux essais casquettes dont un à trois minutes de la fin. Ça les fait passer devant de cinq points donc, pour les dernières minutes, on se lance dans la bataille comme on peut, on récupère la balle, on obtient une pénalité qu’on joue vite à la main : essai en coin.

Et là, c’est votre heure !

On avait déjà manqué quelques points au pied en première mi-temps. Je ne prenais pas le but à ce moment-là. Du coup je l’ai pris en deuxième période mais pour des pénalités en face des poteaux. Et pour celle-là, j’ai dit : "J’ai tapé toute la deuxième mi-temps, je la prends !" J’ai déjà, par le passé, eu des responsabilités comme ça que j’avais endossé avec succès donc on s’est dit que si ça a réussi avant, j’allais la mettre. Et puis eh bien... C’est passé.

Vous comprenez que ça puisse étonner qu’un talonneur passe une transformation aussi compliquée en fin de match ?

À la base, je suis demi de mêlée. Je suis passé talonneur cette année avec l’âge, j’ai 34 ans, et par le fait aussi que les coachs m’ont dit que si je voulais jouer en une, il fallait passer première ligne. Ça fait 15 ans qu’ils me vannent sur le fait que je vais passer talonneur donc cette année j’ai sauté le pas. Mais oui, j’avais déjà buté auparavant.

Il n’y avait donc pas de surprise pour les connaisseurs ?

Non, mais après elle n'est pas facile du tout, il y a du vent… Mais personne n’a été surpris et personne ne m’a dit que ce n’était pas à moi de la prendre.

Du coup vous devenez le buteur numéro 1 ?

Oui oui ! Du coup ce week-end, je ne devais pas jouer, vu que j’avais quelque chose de prévu. Mais on a dit "Ce n’est pas possible, on a besoin de notre buteur phare, la star du club. Si elle n’est pas là ça ne le fera pas" (rires). On m’a déjà beaucoup vanné avec ça cette semaine.

C’est votre heure de gloire !

J’ai dit que le ton de la blague qu’avec la vitesse à laquelle ça va, normalement dans deux jours, Will Smith me met une droite.