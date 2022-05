Hansen prolonge au Connacht, Agaba forfait ... Les cinq infos de ce mercredi !

Hansen jusqu'en 2025 avec le Connacht

Révélation du dernier Tournoi des 6 Nations, l'ailier du XV du Trèfle Mack Hansen a conclu à une prolongation de contrat avec le Connacht, annonce la province irlandaise sur ses réseaux sociaux. Alors qu'il lui restait encore un an de contrat, il a d'ores et déjà prolongé son bail jusqu'en 2025.

Carter donnera le coup d'envoi de Racing 92 - La Rochelle

C'est Dan Carter (112 sélections et 1598 points marqués avec les All Blacks) qui donnera le coup d'envoi de la demi-finale entre le Racing 92 et La Rochelle, dimanche après-midi à Lens (16 heures).

Dan CarterIcon Sport

Les premiers résultats de l'autopsie de Meafua connus

Le troisième ligne de Montauban Kelly Meafua est décédé dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 mai, après une chute du Pont-Vieux, en centre-ville de Montauban. Suite à cette disparition tragique, le parquet avait directement demandé une autopsie du corps, afin d'en savoir plus sur les causes de la mort. Les premiers résultats sont connus depuis ce matin.

Carcassonne : Tim Agaba forfait pour le derby

Touché au ménisque lors de la réception de Bayonne, le numéro 8 Tim Agaba a été dans l’obligation de déclarer forfait pour ce match capital à Béziers. Le centre Martin Dulon suspendu pour cette rencontre, est remplacé (normalement) par Félix Le Bourhis.

Andy Bordelai et Agaba - Vannes et CarcassonneIcon Sport

Les All Blacks sur le point d'être en partie rachetés ?

Un an après la première offre du fonds d'investissement américain Silver Lake, qui souhaité acheté 12,5% des parts des All Blacks, la NZR (fédération néo-zélandaise), selon L'Equipe, a convoqué une assemblée générale extraordinaire, le 2 juin prochain, à Auckland, afin de faire voter, de manière définitive, les 26 syndicats provinciaux sur la question.