France Rugby met la main à la poche, fin de saison au pays de Galles... Les 5 infos de ce dimanche

La FFR débloque 35 millions d’euros

Pour sauver le rugby français, la fédération française de rugby a pris la décision de débloquer 35 millions d’euros. En pleine crise du coronavirus, le rugby français pourrait-être lourdement impacté économiquement. C’est une ampleur sans précédent que s’apprête à lancer la FRR.

Fin de saison au pays de Galles

Il n’y aura donc pas de relégations ni de promotions cette année dans les compétitions au pays de Galles. Il est impossible pour la fédération de gérer les 1113 rencontres qui restent encore au programme. Cela nécessiterait huit semaines de compétitions, la WRU a donc décidé de mettre un terme à la saison.

Orioli et Rattez lancent une cagnotte

En ce temps de crise sanitaire lié covid-19, la solidarité est l’une des clés, Jean-Charles Orioli et Vincent Rattez l’ont bien compris. En collaboration avec l’hôpital de La Rochelle, le talonneur a lancé une cagnotte Leetchi dans laquelle il est possible de faire un don en espérant être tiré au sort et remporter un maillot de match. Il a été rejoint par son coéquipier Vincent Rattez qui a décidé d’offrir un maillot du XV de France porté pendant le quart de finale de la Coupe du monde.

Williams prolonge avec Exeter

Le club anglais a annoncé aujourd’hui la prolongation de son pilier droit Harry Williams, il prolonge son bail de deux saisons supplémentaires dans son équipe. L’international anglais compte 18 sélections avec le XV de la Rose.

Fonteneau répond à Boudjellal

Le manger de l’UBB, Christophe Urios avait donné son avis sur la formule à adopter pour la saison en cours. L’ancien président de Toulon, Mourad Boudjellal ne s’est pas gêné pour le remettre à sa place. Quelques heures après cette sortie, le président d’Agen, Jean-François Fonteneau lui a répondu sur Twitter. "Notre cher Mourad, que j'aime parfois pour ses bons mots, a la mémoire courte. [Lorsqu'on] met 100 personnes au chômage partiel et que l'on voit l'avenir s'assombrir, comme toutes les entreprises, on s'inquiète. #nousnesommespasirresponsables". Affaire à suivre…