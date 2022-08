Pour cette rencontre contre les Pumas à Christchurch, Foster a maintenu sa confiance aux mêmes joueurs qui ont battu l'Afrique du Sud (35-23) à Johannesburg il y a un peu moins de deux semaines, mettant ainsi fin à une série de trois défaites consécutives. Quelques jours plus tard, le conseil d'administration du Rugby néo-zélandais a voté à l'unanimité en faveur du maintien en poste de Foster jusqu'à la Coupe du monde 2023, malgré seulement deux victoires des All Blacks lors de leurs sept derniers matchs.

"Bien que ce soit un excellent résultat, nous savons qu'il y a beaucoup de choses que nous aurions pu améliorer", a déclaré Foster, après avoir nommé le premier XV néo-zélandais inchangé depuis quatre ans. "Après une bonne performance, nous voulons nous assurer que nous nous concentrons vraiment sur le soutien et le développement de cette performance", a-t-il ajouté. Après une épidémie de Covid-19, des blessures et des suspensions qui ont épuisé la Nouvelle-Zélande lors de la série de matches perdue 2-1 à domicile contre l'Irlande en juillet, Foster s'est félicité de pouvoir nommer une équipe inchangée, mais il a souligné que les performances de ses joueurs seraient essentielles pour maintenir une équipe stable.

"C'est aux joueurs qu'il incombe d'aller sur le terrain et de se montrer à la hauteur de l'équipe. S'ils continuent à le faire, alors il sera difficile de changer", a déclaré le technicien de 57 ans. Il y a en revanche un changement sur le banc, le demi d'ouverture Beauden Barrett étant forfait en raison d'une blessure à la nuque et remplacé par l'arrière polyvalent Stephen Perofeta, retenu après une saison impressionnante avec les Auckland Blues et qui pourrait connaître sa première cape. Barrett est encore "assez raide" après un choc à l'entraînement, mais il pourrait être en mesure de jouer le test de la semaine prochaine contre les Pumas à Hamilton, a indiqué le sélectionneur.

Composition de la Nouvelle Zélande face à l'Argentine: 15. J. Barrett - 14. Jordan, 13. R. Ioane, 12. Havili, 11. Clarke - 10. (o) Mo'unga, 9. (m) Smith - 8. A. Savea, 7. Cane (cap.), 6. Frizell - 5. S. Barrett, 4. Whitelock - 3. Lomax, 2. Taukei'aho, 1. de Groot

Remplaçants: Taylor, Bower, Fletcher Newell, Vaa'i, A. Ioane, Christie, Perofeta, Tupaea