L'Afrique du Sud ne participera pas au Rugby Championship qui doit se tenir en Australie entre le 31 octobre et le 12 décembre. C'est évidemment un coup de tonnerre, même si on le sentait venir. Les Champions du Monde vont laisser Néo-Zélandais, Australiens et Argentins jouer le Tournoi sudiste à trois. Un tournoi qui pour la première fois, se tenait sur un seul territoire, pandémie oblige.

La fédération Sud-africaine (SARU) a évoqué évidemment l'épidémie de coronavirus pour expliquer cette décision. "Nous n'avions pas d'autre choix" a expliqué Jurie Roux, directeur exécutif de la SARU. "Nous n'aurons pas pu aligner une équipe sans compromettre sérieusement la santé de nos joueurs".

On peut estimer qu'au delà de l'épidémie elle même et des protocoles à supporter (quatorzaine à respecter avant le début de la compétition), les Springboks ont eu peur de ne pas être au niveau sportif, tout simplement, face à des adversaires mieux préparés. Leur sélectionneur Jacques Nienaber a estimé qu'il voulait jouer avec des hommes qui avaient 500 minutes dans les jambes, ce qui avait fait imaginer qu'il aurait pu appeler des exilés de France, d'Angleterre ou de Ligue Celte. Il n'en sera finalement rien.

Le problème, finalement, c'est que les Sud-Africains n'ont pas eu de compétition nationale de franchise pour remplacer le Super Rugby comme ont su le faire les Néo-Zélandais et les Australiens. Ils auraient dû envoyer une équipe sans préparation sérieuse qui aurait forcément manqué de rythme. Ainsi, les Springboks n'ont toujours pas joué depuis leur finale victorieuse en Coupe du Monde face à l'Angleterre.