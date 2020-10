D'autres joueurs du Top 14 sont présents à l'image du Toulonnais Facundo Isa, du Bordelais Santiago Cordero et des Parisiens Nicolas Sanchez et Pablo Matera. Le groupe se réunira en Australie le 19 octobre et sera dans une bulle sanitaire pour préparer la compétition. L'Argentine débutera face aux champions du monde en titre, l'Afrique du Sud.