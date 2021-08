Les triples champions du monde devaient initialement accueillir les Pumas à Auckland puis à Wellington une semaine plus tard, dans le cadre de cette compétition qui regroupe également l'Afrique du Sud et l'Australie. Mais la fermeture fin juillet de la bulle sanitaire entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, à l'initative de la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, a changé la donne.

En raison de la résurgence des cas de Covid-19 en Australie, une quarantaine de deux semaines est imposée aux voyageurs en provenance de l'île océanienne à leur arrivée en Nouvelle-Zélande.

La mesure a également eu un impact sur les test-matches prévus dans le cadre de la Bledisloe Cup, qui met aux prises chaque année l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le troisième et dernier duel entre Wallabies et All Blacks aura ainsi lieu à Perth (ouest de l'Australie), au lieu de la capitale néo-zélandaise Wellington.

A l'issue du match, le XV entraîné par Ian Foster restera en Australie pour préparer le Rugby Championship et la double confrontation face aux Argentins. La réception de l'Afrique du Sud en Nouvelle-Zélande, les 25 septembre à Dunedin et le 2 octobre à Auckland, n'est en revanche pas remise en cause.