16 000 : Un nouveau record de plus. Il manquait seulement 6 points aux All Blacks pour atteindre un record historique. Ce samedi, contre l’Afrique du Sud, les Néo-Zélandais ont marqué leur 16 000ème point de leur histoire. Bien plus loin, les Bleus sont deuxièmes avec 13 842 points inscrits.

57% : Les All Blacks ont su renverser la rencontre en leur faveur au retour de la pause. En effet, les Springboks ont fait une entame de match quasiment irréprochable, ballon en main, en étant beaucoup plus efficaces et disciplinés que leur adversaires, affichant à la 22e, 60% de possession. Mais la seconde période a été clairement à l’avantage des Néo-Zélandais qui ont su jouer et être patients pour aller dans la zone de terrain adverse. Ce qui donne au coup de sifflet final une possession de 57%.

22 : Plus inspirés, les Néo-Zélandais, on su se créer beaucoup plus d’occasions que les Springboks avec 22 défenseurs battus lors de la rencontre (10 pour l’Afrique du Sud). Les All Blacks avaient aussi l’avantage sur l’ensemble de la rencontre, en concédant moins de pénalités que leur adversaires : 8 pour la Nouvelle-Zélande contre 11 pénalités pour l’Afrique du Sud.