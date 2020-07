Les temps sont durs pour "Domi". Il y a un peu plus d'une semaine, l'ancien ailier du XV de France Christophe Dominici voyait donc son projet de reprise du club de Béziers échouer. Dans son édition de ce matin, nos confrères du Canard Enchaîné révèlent aussi que l'ancien ailier du Stade français et du Rct aurait eu une altercation avec une vendeuse le 5 juillet dernier à Sanary-sur-Mer, une station balnéaire du Var où l'ancien joueur possède deux magasins de vêtements. Là-bas, Dominici se serait rendu dans une boutique et aurait demandé le chapeau le plus cher, en expliquant qu’il reviendrait le payer plus tard.

Devant les refus réitérés de la vendeuse, Christophe Dominici aurait alors mis le bazar dans le magasin avant de prendre la fuite avec le chapeau en bousculant une vendeuse, après que le personnel ait menacé d’appeler la police. Selon le Canard, ce coup de sang aurait valu 5 jours d’ITT (Incapacité Temporaire de Travail) à une vendeuse. Plusieurs personnes auraient également porté plainte pour vol et violences contre l'ancien ailier international.