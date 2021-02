Le 14 novembre 2017, Gabriel Lacroix est appelé par le sélectionneur du XV de France, Guy Novès, pour disputer son premier match international. C'est contre les All Blacks que le virevoltant ailier connaît sa première sélection. Brillant avec la Rochelle, le club avec qui il enchaîne les performances de haut niveau, avec notamment un quadruplé l'année passée, il est très attendu avec les Bleus. Et l'ailier de poche (1m71) ne déçoit pas. Premier match, premier doublé et une grosse satisfaction malgré le résultat final plus que décevant (23-28). Face au Japon la semaine d'après, Lacroix récidive en inscrivant son 3e essai en deux sélections.

Mais vient ensuite un énorme coup dur : une terrible blessure au genou en janvier 2018 contre l'Ulster. "Je saute et en retombant, je me réceptionne sur ma jambe droite." Malgré tout ses efforts, Lacroix ne reviendra jamais sur le terrain et annonce cette semaine la fin de sa carrière. "Les os de mon genou se sont touchés, mon tibia s'est brisé et la douleur fut fulgurante. Au sol, on a alors manipulé ma jambe, en pensant que c'était une blessure classique, les croisés quoi... Sauf que cette manipulation a déplacé la fracture. Derrière, ce fut pire..." Un énorme gâchis. Pour Midi-Olympique, il revient aujourd'hui sur cette décision.