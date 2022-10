Dupont capitaine des Bleus, Louw vers les Bulls... Les 5 infos de ce lundi

XV DE FRANCE - C'était largement pressenti, c'est désormais officiel. Antoine Dupont sera bien capitaine de l'équipe de France pour la tournée d'automne. Il mènera donc les Français dans les trois rencontres face à l'Australie, l'Afrique du Sud et enfin le Japon, comme l'indique cette après-midi la Fédération française de rugby.

COUPE DU MONDE 2023 – La fédération néo-zélandaise a annoncé ce lundi qu’un match de préparation aurait lieu le 25 août 2023 à Twickenham contre l’Afrique du Sud. Cette rencontre de gala servira aux deux derniers champions du monde de test avant le début du Mondial une semaine plus tard.

TOP 14 – Le pilier du Stade toulousain et du XV de France Cyril Baille a évoqué sa convalescence et son retour chez nos confrères de France Bleu Occitanie. Opéré de l’adducteur gauche début août, le gaucher de 29 ans (36 sélections) envisage de reprendre contre le Stade français dans moins de deux semaines voire ce samedi à Bayonne.

TRANSFERTS – Les Harlequins ont officialisé ce dimanche en fin de journée le départ de Wilco Louw à l’issue de la saison en cours. Le pilier droit international (28 ans, 14 sélections) s’apprête en effet à retourner chez les Bulls, chez qui il a joué dans les catégories jeunes.

TEST-MATCH - La fédération anglaise vient de communiquer que l'ouvreur et capitaine Owen Farrell et l'ailier Jonny May quittent le groupe du XV de la rose, pour cause de blessures. Un énième coup dur pour le sélectionneur Eddie Jones qui perd deux de ses cadres.