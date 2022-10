Après le forfait de Courtney Lawes, c'est au tour d'Owen Farrell et de Jonny May de renoncer à la tournée d'automne avec l'équipe d'Angleterre. Le premier souffre d'une commotion cérébrale depuis le match de ce week-end contre Exeter. Jonny May lui est blessé au coude. C'est Henry Slade et Adam Radwan qui a été rappelé pour pallier l'absence de Farrell, tandis que Tom Roebuck qui va connaître sa première convocation et Adam Radwan ont été rappelés pour venir renforcer les lignes arrières.

Pour rappel les Anglais défieront quatre équipes durant cette tournée. L'Argentine et le Japon, avant d'aller défier la Nouvelle-Zélande puis l'Afrique du Sud en clôture.