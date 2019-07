Des Springboks remaniés contre les Blacks, le RCT cherche sa nouvelle voix.. Les 5 infos de mercredi

L'Afrique du Sud remanie très largement son équipe en Nouvelle-Zélande

Douze ! C'est le nombre de changements, dans le XV de départ des Springboks par rapport celui qui a défait l'Australie samedi dernier (35-17). Seuls l'ailier Makazole Mapimpi et les avants Eben Etzebeth et Pieter-Steph du Toit ont survécu à la victoire face aux Wallabies à Johannesburg. Une partie des stars sud-africaines avait été envoyée en avance à Wellington pour préparer le choc face aux All Blacks et n'était donc pas opérationnelle pour la 1re journée contre les Australiens.

Afrique du Sud : le Roux - Kolbe, Am, de Allende, Mapimpi - (o) Pollard, (m) de Klerk - Vermeulen (cap), du Toit, Smith - Mostert, Etzebeth - Malherbe, Marx, Kitshoff.

Remplaçants : Mbonambi, Mtawarira, Nyakane, Snyman, Louw, H. Jantjies, F. Steyn, Kriel.

Toulon recherche le remplaçant de Cédric Abellon pour le Pilou Pilou

Le RC Toulon débute aujourd'hui sa campagne pour remplacer son emblématique chauffeur de foule. Si l'envoi de vidéo n'est plus possible depuis le 14 juillet, vous pouvez toutefois voter pour votre lanceur favori sur l'application du Rugby Club Toulonnais. Ceux qui auront récolté le plus de voix seront invités à participer à un second tour qui débutera le 12 août. Les résultats seront annoncés le 24 août, en marge de la finale du tournoi des partenaires Var Matin.

Dans un an jour pour jour auront lieu les JO de Tokyo

Après l'édition 2016, le rugby à 7 sera présent une nouvelle fois aux Jeux Olympiques de 2020. Dans un an jour pour jour débuteront les Jeux de Tokyo. Le Seven fera son retour sur deux dates différentes. La première avec les équipes masculines qui se rencontreront du 27 au 29 juillet, quand les filles se retrouveront du 30 juillet au 1er août.

Les qualifiés chez les hommes pour l'instant : Argentine, Canada, Fidji, Grande-Bretagne, Japon, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et les États-Unis.

Chez les féminines : Australie, Brésil, Canada, Grande-Bretagne, Japon, Nouvelle-Zélande et les États-Unis.

Narbonne change de nom et de logo !

À la suite d'un communiqué officiel, les dirigeants Narbonnais ont annoncé hier que le Racing Club Narbonne Méditerranée devenait le Racing Club Narbonnais. Le "M" a été abandonné pour que les Audois puissent s'identifier plus aisément à leur club. Le logo du club change également. Celui-ci est plus épuré et met en avant le Palais des Archevêques, en lieu et place des trois fleurs de Lys et de la croix patriarcale.

