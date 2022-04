Départ imminent pour Matsushima, Esteban Noriega victime d'un arrêt cardiaque... Les infos du lundi

Clermont : départ imminent pour Matsushima ?

Alors, restera, restera pas ? Le devenir de Kotaro Matsushima (29 ans, 42 sélections), en fin de contrat au 30 juin avec Clermont, n’est pas encore officiellement acté. Le dossier traîne en longueur. Des discussions ont récemment repris entre les deux parties. Selon nos informations, la tendance serait à un départ pour la vedette nippone. L’arrière devrait revenir au Japon pour pouvoir préparer au mieux la Coupe du monde 2023. Arrivé à l’été 2020 en Auvergne, le numéro 15 est actuellement blessé à l’épaule droite. Cette saison, il a disputé dix-huit matchs sans marquer d’essai.

Bonneval pourrait rejoindre Toulon la saison prochaine

Désireux de renouveler sa rotation sur les lignes arrière, le RCT est en contacts avancés avec Arthur Bonneval (26 ans). L’ailier toulousain est en fin de contrat avec le Stade au 30 juin et n’a toujours pas paraphé de prolongation. Revenu de blessure cette saison, Arthur Bonneval a inscrit trois essais en onze rencontres toutes compétitions confondues. Le fils de l’ancien international Erik évolue sous les couleurs de l’équipe fanion du Stade toulousain depuis janvier 2014.

Top 14 - Arthur Bonneval (Toulouse).Icon Sport

Esteban Noriega, le fils de Patricio, victime d'un arrêt cardiaque et héliporté

À l'occasion du quart de finale de la Ligue Aquitaine entre l'Union Rugby Gascon et Marsacq XV, le pilier de l'entente gascone Esteban Noriega s'est effondré sur la pelouse de Captieux (Gironde), victime d'un arrêt cardiaque. Il s'est fait opéré hier soir au Tripode du CHU Bordeaux. Le match a été arrêté et l'Union Rugby Gascon a été défaite 12 à 6, mais l'essentiel n'est évidemment pas là. Avec trois semaines sans rencontres, Olivier Courrègelongue veut laisser le temps aux joueurs de se remettre de ce moment difficile. "Cette semaine on va laissé tomber les entraînements sauf si les joueurs veulent s'entraîner, on se retrouvera la semaine prochaine."

Les rendez-vous manqués de Shaun Edwards avec le XV de la Rose

Shaun Edwards a eu deux occasions concrètes de rejoindre la sélection anglaise dans un passé plus ou moins récent. L'entraîneur de la défense du XV de France est revenu, dans une émission de télé britannique, sur ces deux tournants de sa carrière de technicien. Sans regrets. Dans une émission de BT Sport, le sorcier de Wigan a expliqué qu'il aurait pu rejoindre le XV de la Rose à deux reprises. En 2016, tout particulièrement : "Je me suis vraiment vu y aller après qu'ils aient été éliminés dès les poules de la Coupe du monde 2015. Une petite décennie auparavant, l'ancien treiziste avait déjà eu l'occasion de s'engager avec la RFU : en 2006, lorsque c'était Andy Robinson qui était en poste. Mais c'était quelques années après la mort de mon frère, tragiquement décédé dans un accident de voiture. J'ai demandé à ma mère, qui m'a répondu : "Je ne pense pas que tu dois prêt." Et c'était la bonne décision."