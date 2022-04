Depuis janvier 2020, Shaun Edwards fait le bonheur du XV de France en tant qu'entraîneur de la défense. Pendant onze ans, de 2008 à 2019, l'ancien treiziste avait rendu de fiers services au pays de Galles, avec quatre sacres dans le Tournoi (2008, 2012, 2013, 2019). Mais l'histoire aurait pu être toute autre.

Dans une émission de BT Sport, le sorcier de Wigan a expliqué qu'il aurait pu rejoindre le XV de la Rose à deux reprises. En 2016, tout particulièrement : "Je me suis vraiment vu y aller après qu'ils aient été éliminés dès les poules de la Coupe du monde 2015, a déclaré l'adjoint de Fabien Galthié. Je voyais les joueurs des Saracens monter en puissance et, à mes yeux, c'était une évidence que l'Angleterre allait remporter quelques Tournois des 6 Nations sur le cycle de quatre ans qui s'ouvrait. Et Eddie (Jones) est venu et a réalisé un très bon travail. Il a gagné les deux 6 Nations d'après, ce qui était tout sauf une surprise. Parce qu'ils avaient des joueurs exceptionnels et d'autres gars qui l'avaient eu dur après la Coupe du monde, et il n'y a rien de tel qu'un compétiteur revanchard.”

"Tu penses que je suis prêt maman ?"

Une petite décennie auparavant, l'ancien treiziste avait déjà eu l'occasion de s'engager avec la RFU : "Est-ce qu'il y avait déjà eu une approche de l'Angleterre ? Oui, en 2006, lorsque c'était Andy Robinson qui était en poste. Mais c'était quelques années après la mort de mon frère, tragiquement décédé dans un accident de voiture. J'ai demandé à ma mère, qui nous a quittés l'an passé : "Tu penses que je suis prêt, maman ?" A l'époque, j'étais manager des Wasps, j'étais très occupé, voire surmené. Elle m'a répondu : "Je ne pense pas que tu dois prêt." Et c'était la bonne décision."