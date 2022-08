Mission réussie pour les Catalans. À la traîne au classement (4e), les Sang et Or savent qu'ils doivent réaliser un quasi sans-faute pour agripper la deuxième place du classement pour s'éviter un match de barrage et accéder directement à la demi-finale. Il restait six matchs, plus que cinq. La première étape de cette course contre la montre s'est soldée par une victoire en terres anglaises contre Wakefield.

Pourtant avant-derniers de cette Super League, les Anglais ont donné du fil à retordre aux Dragons. Privés de certaines pièces maîtresse, les Catalans s'en sont finalement sortis 20-16, après avoir mené 16-4 à la mi-temps. À souligner la superbe performance de Fouad Yaha auteur d'un triplé.

Au classement, les Catalans, consolident leur quatrième place et reviennent à un point du troisième et 4 points du deuxième. Toujours en position de barragistes, les hommes de Steve McNamara continuent de croire en la deuxième place, prochaine étape contre les Castleford Tigers, vendredi 12 août à 21h.