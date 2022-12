TotalEnergies Rugby Team : les énergies du rugby se rassemblent

On a beau être à un peu plus d’un an du match d’ouverture, ce Mondial 2023 hante toutes les pensées. Ce jeudi soir, il était encore question de cette Coupe du monde tant attendue aux côtés de TotalÉnergies, un des sponsors de la compétition. Aux alentours de cent personnes se sont réunies ce jeudi soir, pour parler rugby, mais bien évidemment évoquer ce sponsoring : « Nous savons à quel point l’ancrage territorial est important dans le rugby, avoue Pascal Breton lors de sa prise de parole. C’est tout à fait naturel que notre compagnie participe à sa manière à cette compétition. Cela fait plus de trente ans que TotalÉnergies est dans le monde du ballon ovale, et cela n’est pas près de s’arrêter. »

Le responsable du partenariat a ensuite poursuivi : « On est tous énormément impatients de faire la fête l’année prochaine et ces soirées donnent en quelque sorte le coup d’envoi. » Le tout devant un public attentionné et forcément d’accord avec ces mots.

Les Bleus jamais bien loin

Quelques minutes après ces discours, les invités ont eu la possibilité de découvrir un monde pourtant si fermé habituellement. Divisés en deux groupes, ils ont visité les coulisses du stade Ernest-Wallon, hôte pour l’occasion. Une manière d’en prendre plein les yeux dans le vestiaire que côtoient les Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore Julien Marchand. Tiens, parlons-en de ce XV de France qui a logiquement animé toutes les conversations ou presque. Cela tombe bien, trois anciens ou internationaux français étaient présents en tant qu’ambassadeur. Les convives ont pu échanger avec Yoann Huget, François Cros et Christian Califano.

Christian Califano, Yoann Huget et François Cros étaient présents en tant qu'ambassadeursOther Agency

Ce dernier n’a pas manqué d’évoquer l’équipe de France une fois le micro en main : « Cette sélection est exceptionnelle. Elle fait plaisir à ses supporters et fait sourire tous les Français. Nous avons tous envie d’une chose, voir ce groupe remporter la Coupe du monde dans un an. Dans notre pays, qui plus est. » Comme un symbole, à l’issue d’un quiz aussi déjanté qu’amusant, quelques chanceux ont pu quitter les locaux avec un maillot des Bleus sur les épaules. De quoi pousser dans quelques mois derrière les joueurs de Fabien Galthié. Des sourires, des anecdotes, un partenariat honoré, TotalEnergies a rassemblé ce jeudi soir à Ernest-Wallon !

Pascal Breton (Responsable du partenariat France 2023 chez TotalEnergies) : "Participer à la fête est une évidence pour nous"

Pascal Breton (Responsable du partenariat avec France 2023 chez TotalÉnergies)Other Agency

TotalEnergies va être un des grands acteurs du mondial 2023. Une évidence pour la compagnie, présente dans le rugby depuis plus de trente ans avec Pau.

En quelques mots, pouvez-vous définir en quoi consiste la « TotalÉnergies Rugby Team » ?

En tant que sponsor officiel de la Coupe du monde 2023, nous voulons engager l’ensemble de nos parties prenantes sur l’ensemble du pays. Nous savons que c’est une des grandes caractéristiques du rugby, d’être au plus près de la population et du territoire français. Cette TotalÉnergies Rugby Team regroupe les valeurs de notre compagnie avec celles du rugby pour embarquer tout le monde jusqu’à ce Mondial qui devrait être extraordinaire.

Cette notion de valeurs est la plus importante pour vous ?

C’est la colonne vertébrale de notre sponsoring. Pour nous, le rugby est plus qu’un sport. C’est une culture, un art du vivre ensemble. Le ballon ovale construit des milliers de personnes depuis des décennies et nous sommes convaincus de son bienfait sur la compagnie. Chez TotalÉnergies, le collectif est très important, comme dans un vestiaire par exemple.

Le fait d’accueillir la Coupe du monde en France est une chance à ne pas louper…

C’est unique et cela n’arrive pas tous les jours, c’est certain. Il était évident pour nous de participer à la fête. Un Mondial en France, cela arrive tous les vingt ans, ça ne se loupe pas autant professionnellement que personnellement. Nous pensons sincèrement que nous sommes légitimes pour être là où nous sommes aujourd’hui.

En tant que sponsor, ressentez-vous l’énorme engouement qui entoure l’évènement ?

Nous le ressentons et nous le vivons tous les jours ! C’est un évènement populaire et même si nous sommes encore à environ un an du match d’ouverture, l’excitation est bel et bien présente dans toute la France. En interne, tous nos collaborateurs nous interrogent énormément sur cette compétition. Ils veulent par exemple savoir les projets qui l’entourent. En externe, nous sommes en mesure de dire que le train du rugby a été une franche réussite. TotalÉnergies est présent à chaque escale de ce train et cela nous permet de ressentir la passion et l’excitation de tous.

Ce Mondial devrait être celui de l’inclusion et du partage avec le grand public, avez-vous des exemples qui le démontrent ?

Les organisateurs ont annoncé qu’un des objectifs est d’avoir un impact social positif. Nous travaillons bien évidemment avec eux sur des projets qui ne sont pas encore terminés. Au niveau des sujets d’inclusion, nous sommes en lien avec des associations pour faire participer tous les publics, y compris ceux qui sont un peu moins habituels dans les tribunes. C’est notamment pour cela que nous allons inviter certains jeunes à voir des matchs du Mondial.

Les excellents résultats du XV de France aident forcément…

J’ai envie de dire que chez TotalÉnergies, nous aimons les équipes qui gagnent (rires). Nous sommes sponsor de la Coupe du monde et pas de l’équipe de France, mais si les Bleus peuvent aller très loin dans la compétition, ce sera une magnifique cerise sur le gâteau.

Sylvain Panas (Directeur régional de TotalEnergies) : « L’Occitanie a forcément un rôle spécial »

Sylvain Panas (Directeur régional de TotalEnergies).Other Agency

Portée par de nombreux clubs professionnels, l’Occitanie occupe une place un peu plus importante que les autres au cœur du rugby français.

L’Occitanie est une véritable région de rugby. Est-ce que ce que vous le ressentez dans vos missions quotidiennes de directeur régional Occitanie de TotalEnergies ?

Bien évidemment ! Mais plus largement, quel que soit le lieu en France, TotalEnergies partage des valeurs communes avec le rugby. On parle par exemple de solidarité, d’intégrité, de discipline… cela rapproche réellement ces deux mondes. Je suis convaincu de la force du collectif et de la force de l’ancrage territorial pour relever tous les défis, énergétiques comme sportifs.

En quoi l’Occitanie est-elle différente ?

Je dirais au niveau de l’engagement. Je ne suis pas un Occitan d’origine, je suis arrivé sur ces terres il y a vingt-deux ans. Nous sommes près de 800 collaborateurs dans la société en Occitanie et ce que je ressens de manière très forte par rapport à ma terre natale qu’est la Bourgogne : c’est l’esprit d’engagement. La solidarité entre les collègues, c’est ce que je retiens principalement.

Le fait que de nombreux clubs professionnels de la région soient performants est un atout supplémentaire…

Les excellents résultats du Stade toulousain, par exemple, offrent une belle visibilité pour la région Occitanie, c’est indéniable. Et cette visibilité permet de mettre en lumière toutes les autres actions menées par les acteurs des territoires, notamment en matière de transition énergétique.

Quelles sont vos principales actions dans la région ?

Dans le domaine du rugby, la Fondation TotalEnergies soutient l’association Rebonds ! qui aide à l’insertion de jeunes personnes en difficulté grâce au rugby.

L’association est-elle présente dans toutes les grandes villes occitanes ?

Alors, Rebonds ! est implantée à Toulouse et Montpellier, mais pas seulement… La Fondation TotalEnergies soutient son déploiement dans les départements du Tarn et des Hautes-Pyrénées, à titre d’exemple j’ai récemment mis en relation l’association avec la commune de Moissac qui va bénéficier des bienfaits de ces actions.

En quoi consistent ces actions ?

Les éducateurs socio-sportifs de l’association mènent des opérations d’éducation et d’insertion pour les jeunes en lien avec les référents pédagogiques des structures scolaires, périscolaires et spécialisées. Certains jeunes, en situation de fragilité, sont ainsi repérés, et bénéficient une intégration en club de rugby et d’un suivi social par Rebonds !. Plus largement, la Fondation TotalEnergies agit pour la jeunesse en accompagnant le développement du réseau des Ecoles de Production, avec notamment la future école de Production Industrielle des Hautes-Pyrénées qui ouvrira ses portes à Tarbes en 2023 pour former des jeunes de 15 à 18 ans aux métiers de la chaudronnerie.

Au-delà de ces actions en faveur de la jeunesse, comment se traduit votre engagement sur le territoire ?

Il faut savoir que l’Occitanie est la première région de France en termes de productions d’énergies renouvelables. Sur les 800 collaborateurs de TotalEnergies qui travaillent sur le territoire, 250 se consacrent principalement à la production de nouvelles énergies. C’est un engagement nécessaire pour notre société.