Coupe du Monde 2023 : avec la Famille 2023 soyez les premiers sur les billets !

C’est l'événement que tout fan attend : la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui se déroulera dans l’hexagone. La 10ème édition de l’histoire débutera le 8 septembre 2023 par un match d’ouverture déjà mythique : France – Nouvelle-Zélande. Entre des Bleus qui ont retrouvé de leur superbe, et des All Blacks éternels favoris de la compétition, cette affiche nous fait frémir d’avance !

Pour encourager les hommes de Fabien Galthié, il vous faudra bien évidemment vous munir d’un précieux sésame : le billet de match ! C’est le 15 mars que la billetterie de la Coupe du Monde de Rugby 2023 sera officiellement lancée. Et la seule façon d’avoir la chance de vous procurer les premiers billets, c’est de vous inscrire gratuitement à la Famille 2023.

C’est quoi la Famille 2023 ?

La Famille 2023, c’est une communauté ouverte à toutes et à tous, et qui vous permet de bénéficier d'avantages exclusifs avant la mise en vente des premiers billets. Rejoindre la Famille 2023, c’est pouvoir bénéficier d’une prévente exceptionnelle sur les billets de la Coupe du Monde de Rugby dès lundi prochain (15 mars). Pour cela, rien de plus simple : il suffit de se créer un compte, avant le 13 mars 23h59, sur le site officiel de la compétition : tickets.rugbyworldcup.com.

Au-delà de l’accès premium à la billetterie, la Famille 2023 permettra à ses membres de profiter d’offres privilèges et de bons plans sur la Coupe du Monde de Rugby 2023, et de vivre des expériences uniques pendant l’événement.

Des Packs pour tous les budgets

Dès lundi prochain, deux offres seront proposées aux membres de la Famille 2023. Avec le Pack Ville, vous pourrez vivre la Coupe du Monde de Rugby 2023 dans la ville de votre choix, en assistant à tous les matchs de poule d’un même stade. Une option « 3 matchs » sera également disponible, pour permettre aux fans d’assister à 3 rencontres – dont 2 de leur choix – dans l’une des 9 villes hôtes.

Au total, quatre catégories de prix seront proposées, pour permettre à tous les budgets d’accéder à la Coupe du Monde de Rugby 2023. Ainsi les supporters pourront par exemple assister à trois matchs à Toulouse comprenant le Japon et la Nouvelle-Zélande à partir de 58€ en catégorie 4, ou 3 matchs à Lille comprenant l’Angleterre, l’Écosse ou la France à partir de 70 €.

Autre choix qui s’offrira à vous dès le 15 mars : le Pack Equipe, qui vous permettra d’assister aux 4 matchs de poules de votre équipe de cœur, avec la possibilité d’ajouter un quart de finale en cas de qualification. Au total, douze packs équipe seront proposés - un pour chaque nation déjà qualifiée.

Là encore, il y en aura pour tous les budgets. Pour suivre par exemple le XV de France pendant toute la phase de poule, il faudra par exemple débourser 260€ en catégorie 4. Dès 135 €, les supporters des Fidji pourront voir tous les matchs de poule de leur équipe favorite, et ainsi suivre leur équipe à travers la France, avec la possibilité de choisir un quart de finale en option en cas de qualification.

*Pour célébrer le partenariat entre Mastercard et la Coupe du Monde de Rugby France 2023, les 3 premiers jours de cette prévente seront réservés aux membres de la Famille 2023 porteurs d’une carte Mastercard.